صيادو دمياط العائدون من اليمن: شكرا للرئيس السيسي على دعمه لأبنائه ..فيديو

عبر صيادو محافظة دمياط العائدون من اليمن عن فرحهم وسعادتهم الشديدة بعودتهم إلى الأراضي المصرية سالمين.





وقدم صيادو دمياط، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه واهتمامه الدائم والمستمر لإنهاء كافة إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.

















واستقبلت محافظة دمياط الصيادين العائدين من رحلة احتجاز مراكبهم فى اليمن، والتى استمرت أكثر من شهرين على متن مركبى صيد بهما 32 صيادا منهم 20 من أبناء دمياط يحملان اسم "وان تو" و"المصطفى الهادى"، تم احتجازهما بالقرب من سواحل ميناء "الحديدة" شمال اليمن؛ وسادت حالة من الارتياح مساء أمس الثلاثاء بعد تجاوز محنة الاحتجاز، ووصولهم لأهاليهم.



