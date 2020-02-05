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محافظات

صيادو دمياط العائدون من اليمن: شكرا للرئيس السيسي على دعمه لأبنائه ..فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:53 م
صيادو دمياط
صيادو دمياط
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زينب الزغبي
عبر صيادو محافظة دمياط العائدون من اليمن عن فرحهم وسعادتهم الشديدة بعودتهم إلى الأراضي المصرية سالمين.

وقدم صيادو دمياط، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه واهتمامه الدائم والمستمر لإنهاء كافة إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.




واستقبلت محافظة دمياط الصيادين العائدين من رحلة احتجاز مراكبهم فى اليمن، والتى استمرت أكثر من شهرين على متن مركبى صيد بهما 32 صيادا منهم 20 من أبناء دمياط  يحملان اسم "وان تو" و"المصطفى الهادى"، تم احتجازهما بالقرب من سواحل ميناء "الحديدة" شمال اليمن؛ وسادت حالة من الارتياح مساء أمس الثلاثاء بعد تجاوز محنة الاحتجاز، ووصولهم لأهاليهم.


كان قد خرج صيادو مركبى "وان تو" و"المصطفى الهادى"، للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج الذى تشهده منطقة البحر المتوسط، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، حيث تم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمنية بدون تصريح.
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