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سميرة أحمد تكشف سبب غيابها عن عزاء نادية لطفي.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:56 م
سميرة أحمد
سميرة أحمد
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البهي عمرو

كشفت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، سبب غيابها عن عزاء الراحلة نادية لطفي وقالت: " أنا وقعت فى الأرض بعد علمى بوفاتها.. ودراعى اتكسر ورحت المستشفى ولم استطيع الذهاب للعزاء".


وأضافت سميرة أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد من  تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنها اتصلت بالراحلة قبل وفاتها بأيام.


وعبرت عن حزنها الشديد لوفاة الراحلة نادية لطفي، ودخلت فى حالة بكاء على الهواء.



وأوضحت سميرة أحمد، أنها كانت على علاقة قوية بـ نادية لطفى، وأكدت أنها ذهبت مع الراحلة لاستقبال جثمان سندريلا الشاشة والسينما المصرية والعربية سعاد حسنى.


ولفتت سميرة أحمد أنها والراحلة نادية لطفى لم تصدقا خبر انتحار السندريلا وأيقونة الشاشة سعاد حسنى.

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