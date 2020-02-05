50 صورة من جنازة نادية لطفي

شهدت جنازة الفنانة نادية لطفى حضور عدد من النجوم الذين حرصوا على وداع الفنانة الراحلة التى وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض داخل جدران مستشفى القوات المسلحة.
ودع الفنانون موناليزا السينما المصرية نادية لطفى إلى مثواها الأخير وحرصوا على الذهاب إلى مقابر الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر.
وحرص على حضور الجنازة كل من أشرف زكى ودلال عبد العزيز وإلهام شاهين وغادة نافع ووائل الإبراشى ودنيا سمير غانم وسمير صبرى وفيفى عبده.
كما حرص على الحضور أيضا الأب بطرس دانيال والمخرج مجدى أحمد على وعبد العزيز مخيون، والإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة إلى خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية.
يذكر أن الاسم الحقيقي للفنانة نادية لطفي هو "بولا محمد شفيق"، وأن المخرج رمسيس نجيب هو من اكتشفها وقدمها للسينما بعدما اختار لها اسم نادية لطفي.
كانت النجمة الكبيرة نادية لطفى عانت منذ عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية ودخلت على أثرها مستشفى المعادى، حتى ساءت حالتها أكثر ودخلت العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى، لتستمر على هذا الوضع ما يقرب من أسبوعين قبل أن تفارق الحياة.