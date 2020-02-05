دفن نادية لطفي بجوار رفيقة دربها.. تفاصيل

وحضر الجنازة العديد من نجوم الفن علي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وميرفت أمين، وبوسي، ومحسن علم الدين، وغادة نافع، وفيفي عبده وعبد العزيز مخيون، والإعلامية بوسي شلبي، إضافة إلى خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية.





يذكر أن الاسم الحقيقي الفنانة نادية لطفي هو "بولا محمد شفيق"، وأن المخرج رمسيس نجيب هو من اكتشفها وقدمها للسينما بعدما اختار لها اسم نادية لطفي.



