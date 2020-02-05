دفن نادية لطفي بجوار رفيقة دربها.. تفاصيل

قرر ابن الفنانة نادية لطفى
أحمد البشارى دفن والدته فى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مقابر أسرة الفنانة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية منذ أيام.
ورحلت نادية لطفى
عن عالمنا أمس بعد صراع طويل مع المرض داخل جدران مستشفى القوات المسلحة.
وحضر الجنازة العديد من نجوم الفن علي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وميرفت أمين، وبوسي، ومحسن علم الدين، وغادة نافع، وفيفي عبده وعبد العزيز مخيون، والإعلامية بوسي شلبي، إضافة إلى خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية.
يذكر أن الاسم الحقيقي الفنانة نادية لطفي هو "بولا محمد شفيق"، وأن المخرج رمسيس نجيب هو من اكتشفها وقدمها للسينما بعدما اختار لها اسم نادية لطفي.
كانت النجمة الكبيرة نادية لطفى
عانت منذ عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية ودخلت على أثرها مستشفى المعادى، حتى ساءت حالتها أكثر ودخلت العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى، لتستمر على هذا الوضع ما يقرب من أسبوعين قبل أن تفارق الحياة.