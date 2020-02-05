بعد طلب نادية لطفي السماح.. ماجدة مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة ماجدة تريند جوجل وذلك بعد حديث الفنانة نادية لطفى عنها قبل وفاتها، مطالبة ابنتها غادة نافع بضرورة أن تسامحها لعدم قدرتها حضور عزاء وجنازة والدتها.
وخرجت غادة نافع عن صمتها مؤكدة انها مقصرة فى حق الفنانة نادية لطفى بسبب عدم قدرتها لزيارتها فى المستشفى قبل رحيلها وذلك خلال لقائها فى برنامج "معكم" مع الاعلامية منى الشاذلى.
وتقام اليوم جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفى من مسجد القوات المسلحة والعزاء يقام يوم غد الخميس.
وكانت رحلت عن عالمنا الفنانة ماجدة منذ فترة قصيرة بعد صراع طويل مع المرض وكانت تعانى من الزهايمر.