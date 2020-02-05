تاريخ متفرد فنياً ووطنياً.. نبيل الحلفاوي ينعي نادية لطفي

نعي الفنان نبيل الحلفاوي الفنانة الكبيرة نادية لطفي التي وافتها المنية أمس بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها للمستشفى.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر :"‏‎#نادية_لطفي تاريخ متفرد فنيًا ووطنيًا وإنسانيًا.. فنانة حقيقية ذات جمال متميز وحضور خاص.. شكلت علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية.. رحمك الله بقدر عطائك الإنساني وبقدر ما كنت تتمتعين به من صدق ووضوح وصفاء نفس وطيبة قلب".





وكانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.





وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.





وتعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.