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رياضة

تعليق نبيل الحلفاوي على بيان الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:43 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

علق الفنان نبيل الحلفاوي علي بيان النادي الاهلي بشأن التراجع عن شكواه ضد الهلال السوداني بعد أحداث الشغب التي حصلت من الجماهير أثناء وعقب المباراة التي أقيمت فى السودان.


وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏عن بيان الأهلي..الشكوى تكون مفيدة لتوضيح حقائق أو رد في نزاع أو اعتراض على مواعيد...الخ أما في أحداث على مرأى من الجميع ومذاعة على الهواء فالعقوبات في جميع الأحوال ستكون بناء على تقرير الحكم ومراقب المباراة".


وتابع "‏ ومن هنا كان القرار حفاظا على علاقة تاريخية بين البلدين والناديين (والمصالح المشتركة) وتقديرا لاهتمام وجهود الدولة السودانية التي لم تقصر من خلال الجيش والشرطة في تأمين البعثة. وأيضا (تفويتا) لما قد يكون تخطيطا مدبرا اختار الدقيقة 72 لاقتحام الملعب".

وحدثت أحداث شغب من الجماهير السودانية بنزول الملعب أثناء المباراة وبعد انتهائها وتدخل الأمن السوداني لحماية اللاعبين والحكام.

وصعد الأهلي لدور ال ٨ ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق ليصعد ثاني المجموعة بعد النجم الساحلي.

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