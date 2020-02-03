نبيل الحلفاوي يعلق على إعلان شريف إكرامي رحيله عن النادي الاهلي

علق الفنان نبيل الحلفاوي على اعلان شريف اكرامي لاعب النادي الأهلي رحيله عن النادي الاهلي في نهاية الموسم الجاري.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏شكرا يا كابتن إكرامي على كل ما قدمته لبيتك الكبير بما فيها الفترة الطويلة الأخيرة التي ضربت فيها مثالا للالتزام والاحترام والانضباط والوفاء.. وأينما ذهبت ستظل بالنسبة للجميع ابن الأهلي المخلص.. قلوبنا معك وتشجيعنا لك حتى لو كنت في مواجهة مع عشق عمرك".





وأعلن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي بعد 23 عاما قضاها داخل جدران المارد الأحمر ومدافعًا عن مرماه.





وقال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" «فوجئت مثل الجميع بقرار شريف ولم أكن أتوقع ما قاله شريف بأى حال من الأحوال».





وأضاف: «أول من بلغني بقرار شريف هي حبيبة بنتي، من خلال اتصال هاتفي من إنجلترا، قالت لي فيه إن شريف سوف يترك النادي الأهلي نهاية العام الحالي».





وأردف: «لا أعلم خطوة شريف القادمة، وسأجلس معه للتحدث عما هو قادم، ولابد وأنه لديه أسباب قوية دفعته لأخذ هذا القرار».