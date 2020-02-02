تغريدة مثيرة من نبيل الحلفاوى حول مميزات عدم تصدر الأهلى مجموعته فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد





وكتب نبيل الحلفاوى : "ميزة عدم تصدر الأهلي.. إننا ضمنا إن الفريقين المصريين مش هيتقابلوا في دور الثمانية.. يعني فيه فرصة إن احنا الاتنين نطلع دور الأربعة إن شاء الله".





وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:









‏‎- ميزة تانية للأهلي تحديدًا وهي إن الأهلي بيتعامل بشكل أمثل مع الخصوم ذوات الاسم والتاريخ فى البطولة.





‏‎- لا المباراة هتتحسب فوز الأهلى، اللائحة بتقول كده، عشان نلاعب المختلط.





‏‎- لا يا قبطان الكاف هيحسب الأهلى كسبان 2/0 ونقابل الزمالك وهنكسبهم إن شاء الله.‎





‏‎- طب ما كدا حضرتك إحنا هنقابل فرق صعبة ودا هيكون وحش بردو.

ميزة عدم تصدر الأهلي.. إننا ضمنا إن الفريقين المصريين مش هيتقابلوا في دور الًثمانية.. يعني فيه فرصة إن احنا الاتنين نطلع دور الأربعة إن شاء الله. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) February 1, 2020