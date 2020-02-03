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رياضة

الجماهير تدعم إكرامي بعد إعلانه الرحيل عن الأهلي بـ #شكرا_اكرامي_وحش_افريقيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:15 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #شكرا_اكرامي_وحش_افريقيا بعد إعلانه رحيله النادي الاهلي نهاية الموسم الجاري.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏اختلافنا كتقييم فنيات لاعب فا هو شئ يحتمل جدا اختلاف الارآء ولكن تبقي عقليه اللاعب وشخصيته القياديه هى امر حتمى يجتمع الكل عليهم او يختلفوا جميعا، وشريف اكرامى احد ابناء الاهلى لا احد يقدر ان يختلف على روحه وعقليته التى نتمنى توافرها فى اى شخص داخل الأهلي.. ‎#شكرا_اكرامى_وحش_افريقيا.. ‏بالتوفيق ان شاء الله يا شريف في اي خطوة تاخدها..  ‎#شكرا_اكرامي_وحش_افريقيا.. ‏‎#شكرا_اكرامي_وحش_افريقيا".

"تحملت ما ليس سهل علي لاعب تحمله 💪كنت كبش فدا لناس كتير علقت اخطائهم عليك وشيلتها لوحدك 😔 طول عمرك قائد جوه وبره الملعب ✊ ومن اكتر الناس اللي بيضغط عليها جماهيريًا ولكن صمودك وصبرك ورجولتك ومواقفك حفروا اسمك ف قلوب الاهلاويه♥️ ‎#شكرًا_وحش_افريقيا ♥️🦅.. ‏شريف اكرامى من اخلص وانبل الشخصيات واللاعبين تحديدا اللي دخلوا النادي في آخر 10 سنوات
‎#شكرا_اكرامى_وحش_افريقيا.. ‏ان شاء الله نشوفك ف منصب كبير ف الاهلي ف يوم م الايام ❤🦅#شكرا_اكرامي_وحش_افريقيا".

‏كان دايما داعم للفريق ولزملائه ودايما داعم لزميله محمد الشناوي ، وكان بيهنيه دايما علي اى تصدى بيعمله بعد الماتش .. إن شاء الله تنهى مسيرتك مع الاهلي ببطولة أفريقيا وتكون خير ختام وهنكون داعمين ليك في اى مكان هتروحه .. بالتوفيق ‎#شكرا_اكرامى_وحش_افريقيا.. ‏اكرامي رمز الوفاء والانتماء أبن النادي المحترم ‎#شكرا_اكرامى_وحش_افريقيا".
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