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فن

وداعاً يا جميلة الجميلات.. صابرين تنعي الفنانة نادية لطفي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:30 ص
صابرين
صابرين
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مصطفى كرم
نعت الفنانة صابرين، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي وافتها المنية، أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على أثرها للمستشفى.
ونشرت صابرين، صورة للفنانة الراحلة نادية لطفي، وعلقت عليها "وداعا يا جميلة جميلات السينما المصرية والعربية، الله يرحمك.. إنا لله وإنا إليه راجعون .

وكانت الفنانة نادية لطفى تعرضت لأزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى الرعاية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى الرعاية المركزة بسبب تعرضها لنزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.

وتعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط".
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