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فن

في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.. غادة نافع تكشف كواليس جديدة عن ماجدة الصباح

الخميس 30/يناير/2020 - 11:45 ص
غادة نافع
غادة نافع
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آيه عاطف
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج معكم على فضائية سي بي سي غدا-الجمعة - غادة نافع ابنة الفنانة القديرة ماجدة.

وكشفت الفنانة غادة نافع خلال حوارها الأول بعد وفاة والدتها الفنانة ماجدة، كواليس ومفاجآت عن أيقونة السينما، وطقوسها الخاصة داخل المنزل.

وتحدثت غادة عن والدتها ووالدها إيهاب نافع، وكشفت عن كواليس قصة الحب التي جمعتهما وانفصالهما.

وحصريًا تم إذاعة فيديو قصير من داخل منزل ماجدة، احتوى على مقتنياتها وجوائزها وغرفة نومها، كما تمت إذاعة فيديو آخر -خلال حلقة "معكم منى الشاذلي"- لفرح الفنانة ماجدة على إيهاب نافع، وفرح غادة نافع.

وأوضحت غادة نافع، تفاصيل قضية الحجر على والدتها، والأسباب التي دعتها إلى ذلك، قبل أن تستطرد بقولها: "أمي طيبة جدًا.. وفيه شخص نصب عليها مستغلا إمضائها الشخصي"، قبل أن تُشير إلى أن قضية الحجر تم تداولها بشكل خاطئ: "الناس أساءت فهمنا لأنهم ميعرفوش تفاصيل القصة".
في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.. غادة نافع تكشف كواليس جديدة عن ماجدة الصباح
في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.. غادة نافع تكشف كواليس جديدة عن ماجدة الصباح
في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.. غادة نافع تكشف كواليس جديدة عن ماجدة الصباح
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