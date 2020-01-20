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منوعات

ليس جميلة بوحيرد.. قصة الدور التي اعتزت ماجدة صباحي بـ تقديمه

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:10 م
الفنانة الراحلة ماجدة
الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي
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أماني إبراهيم
اتخذت الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي من الأفلام الوطنية، وسيلة لخدمة وطنها وتنمية الروح الوطنية لدى المصريين، واحترفت تأدية أدوارها في الأفلام الوطنية حتى جسدت دور بطلة وطنية أيضا ولكن جزائرية، وهو فيلمها الشهير «جميلة بوحيرد».

ترجع بداية تمثيل الفنانة ماجدة، التي توفيت في 16 يناير الجاري وأقيم العزاء أمس، للأدوار الوطنية إلى فيلم السيرة الذاتية «مصطفى كامل»، التي اشتركت في تقديمه في عام 1952، وتحدثت ماجدة عن تقديمها لهذا الدور في حوار قديم لها نشر في عدد خاص لمجلة الإذاعة والتليفزيون عن مصطفى كامل في ذكرى وفاته الـ 50، وقالت ماجدة: "في حياة الفنان أدوار يعتز بها ويحس بفطرته الفنية أنها أدوار خالدة، والدور الذي قمت به في فيلم مصطفى كامل كان من هذه الأدوار الخالدة التي لا تتكرر".

وكانت ماجدة، تعتبر مصطفى كامل زعيما كبيرا لعب دورا هاما في بناء الأمة، وكان سببا في خلق الوعي الشعبي، فقد وقف وصرخ في وجه الإنجليز بأعلى صوته: «اخرجوا من بلادنا»، وتابعت ماجدة: "نحن أهل الفن، نشعر بالفخر عندما يقع علينا الاختيار لتمثيل دورا في عمل فني وطني".

وتدور أحداث الفيلم عن قصة حياة الزعيم الراحل مصطفى كامل، ويبدأ الفيلم بأن أحد التلاميذ يعترض على الوضع السياسي عام 1919، ثم تجسيد أبرز المواقف السياسية والشخصية في حياته، والفيلم من بطولة الفنان أنور أحمد، الفنانة ماجدة صباحي، أمينة رزق، ومحمود المليجي.
ليس جميلة بوحيرد.. قصة الدور التي اعتزت ماجدة صباحي بـ تقديمه
ليس جميلة بوحيرد.. قصة الدور التي اعتزت ماجدة صباحي بـ تقديمه
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