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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا في الدول الفقيرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:05 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد وحتى السادسة من صباح اليوم، بلغت في الصين 990 حالة، وعدد المصابين 24 ألفا و666.

وأشار أدهانوم، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في جنيف، إلى أن عدد الحالات المصابة خارج الصين بلغ 191 حالة، وحالة وفاة في الفلبين، موضحا أن الليلة الماضية شهدت عددا قليلا للغاية من الاصابات خارج الصين.

ولفت مدير عام المنظمة الأممية إلى أن القلق الأكبر لدى المنظمة هو أن ينتشر الفيروس في البلدان ذات النظام الصحي الهش أو الضعيف، ونوه إلى أن المنظمة أطلقت استراتيجية عالمية لمساعدة البلدان على اكتشاف الفيروس، ودعا المجتمع الدولي إلى توفير مبلغ 675 مليون دولار للاستجابة، وقال:"إن الوقت الآن يحتاج إلى الهدوء واتخاذ الإجراءات الصحية لحماية المواطنين".

وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 80 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا هي في مقاطعة هوبي الصينية وأن المقاربة التي تعتبر أن الصين كلها في وضع متشابه، هي مقاربة خاطئة حيث أن بعض المقاطعات المجاورة لمدينة ووهان، التي ينتشر فيها الفيروس، بها عدد قليل من الحالات، وشدد ادهانوم على أن الوقت الآن هو للعمل وليس لنشر الأخبار المخيفة.

وأفاد مدير عام المنظمة بأن الاسبوع القادم سيشهد انعقاد اجتماع للمئات من العلماء والمتخصصين وشركات البحث؛ للنظر في تطورات انتشار فيروس كورونا وسبل التعامل معه، وأشار إلى أن فريقا من الخبراء والبيطريين والفنيين سيتوجه قريبا إلى الصين.
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