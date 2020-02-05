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أول تعليق من صاحبة دار أيتام العاشر من رمضان بعد واقعة تعذيب طفلة ..فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:57 م
صاحبة دار أيتام
صاحبة دار أيتام العاشر من رمضان
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محمود محسن
أكدت صاحبة دار أيتام العاشر من رمضان، الذي شهد واقعة تعذيب طفلة، أنها أم لـ 3 أولاد يعملون في المحاسبة والهندسة.

مضيفة انها كانت تتمنى أن يكون لديها دار أيتام بها بنات فقط لإنها لم ترزق بالبنات وبالفعل قامت بعمل دار أيتام وجمعية خيرية منذ عام 2007. 

وأوضحت خلال فيديو تم إذاعته لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الجمعية تقوم برعاية أكثر من 150 أسرة سواء في فرع العاشر من رمضان أو فرع القاهرة.

وتابعت: كان لدي 6 من البنات في بداية افتتاح دار الأيتام مشيرة أن هناك فتاه تدعى رحمة قمت بأخذها من "دار أيتام الوفاء" وكانت تريد أن تتحرر من أي قيد أو متابعة تقع عليها.


وأشارت إلى أنها أرسلت للشئون الإجتماعية لإيفاد مندوبين إلى الدار ورؤية وضع الفتاه رحمة والمساعدة في أن تلتزم بقواعد المكان.


وقالت إنه منذ عام تقريبا بدأت الأمور تتغير مع رحمة وبدأت تأخذ شكلا آخر انحرافيا ولها عدة محاضر شرطة من ضرب وسرقة وتحطيم محتويات للمكان وألفاظ بذيئة إضافة إلى انها لا تذهب إلى المدرسة وتقوم بتدخين السجائر.

وأضافت صاحبة دار أيتام العاشر من رمضان أنها حاولت أكثر من مرة تعديل سلوك الطفلة رحمة، وكانت بالفعل تؤكد انها استجابت لكنها تعود مرة أخرى لما كانت عليه مؤكدة انها تعامل جميع البنات كما لو انهن بناتها وسخرت لهن مقر الدار ووهبتها لهن لكي يعيشن في مكان أمن وتراعيهن لاكثر من 13 سنة. 
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