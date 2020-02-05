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طبيب بجامعة شانتو الصينية: الحالات المصابة بـ "كورونا" وتم علاجهم شفاؤهم غير نهائي ..فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:44 م
فيروس
فيروس
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محمود محسن
أكد دكتور فايد عطية، أستاذ مساعد فيروسات طبية ومتابعة بجامعة شانتو الصينية، أن أخر إحصائيات قد قدمتها الحكومة الصينية عن الأعداد المصابة لفيروس كورونا حتى الآن وصل إلى 25 ألف حالة مؤكدا أن هناك بين تلك الإحصائيات 495 حالة وفاة حتى الآن

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن هناك 480 قد أتوا من مقاطعة كوبي الصينية والتي تمثل بؤرة ظهور فيروس كورونا في البداية مشيرا ‘إلى أن هناك أيضا 1000 حالة قد تم شفاؤها من المرض. 

وتابع ، أستاذ مساعد فيروسات طبية ومتابعة بجامعة شانتو الصينية  أن الحالات التي تم شفاؤها لم تشفى بعلاج واضح الذي من الممكن أن نطلق عليه "شفاء لفيروس كورونا" والذي يمكن تداوله لمختلف دول العالم.

وأشار أستاذ مساعد فيروسات طبية ومتابعة بجامعة شانتو الصينية  أن العلاج الذي كان يستخدم هو علاج للإلتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة ويحاول إضعاف نشاط الفيروس مع بعض الأدوية التي سيتم تجربتها بخليط من أدوية لأكثر من مجال.

وقال أستاذ مساعد فيروسات طبية ومتابعة بجامعة شانتو الصينية  أن هناك مسودة بحث من دولة الهند تؤكد أن الفيروس هو خليط من جينات فيروس الأيدز مع فيروس انفلونزا الخنازير وتم ارسال هذا البحث للجهات العلمية ولكناه رفضت هذه الفكرة ولكن ما تم ظهورة حديثا بوجود بحث بأحدى كبرى المجلات العلمية وعزل المادة الوراثية للفيروس وتم التوصل أن هذا الفيروس هو أحد أنواع الكورونا القديمة. 
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