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رياضة

رسالة مهمة من حازم إمام إلى باتريس كارتيرون عقب مباراة الحدود

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:10 م
حازم إمام
حازم إمام
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محمد رشاد
وجه حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة إلى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد مباراة حرس الحدود التي أقيمت اليوم الأربعاء، ووتغلب فيها الفارس الأبيض علي حرس الحدود، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إمام خلال تصريحات علي قناة أون سبورت: "لابد أن يتحدث كارتيرون مع اللاعبين بسبب ضياع هذا الكم من الفرص الغريبة ، فرص سهلة مثل هذه لو في مباراة أخرى أمام خصم آخر من الممكن أن تضيع عليك نقاطا أو تجعلك تخسر".

وأضاف: "الزمالك كان لابد أن يخرج بنتيجة 6 صفر ليحصل على الثقة، اللاعبون وصلوا للمرمى أكثر من مرة وأضاعوا فرصا كثيرة، ومواجهة مباشرة مع حارس حرس الحدود".

وأتم: "الزمالك الشوط الثاني كان أفضل من الشوط الأول رغم أنه لم يحرز أهدافا خلاله".

يذكر أن الزمالك أرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، في حين ظل حرس الحدود في المرتبة العاشرة برصيد 18 نقطة.
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