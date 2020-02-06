محافظ السويس يفتتح حديقة عامة لأهالي السادات وكفر حودة والألبان القديمة

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد ايهاب سراج رئيس حي الأربعين بتفقد الحديقة عامة التي تم إنشاؤها بجوار مجمع مخابز السادات بحي الاربعين كمتنفس جديد لابناء السويس من سكان منطقة السادات وكفر حودة والألبان القديمة .





كما حضر افتتاح الحديقة كلا من محمد المصري وطلعت خليل عضوا مجلس النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي واتحاد الجمعيات الأهلية .





وأعرب المحافظ عن سعادته بإنشاء الحدائق العامة التي تنشأ على مستوى الاحياء لمتنفس وترفية لاهالي السويس ، مؤكدا علي جهاز التجميل سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء واستكمال المسطحات الخضراء بمنطقة الخور والكورنيش القديم .





وأكد صقر أنه يسعد عندما يري الفرحة في عيون أبناء الغريب ، مطالبا المواطنين بالحفاظ علي المسطحات الخضراء وما يتم انشاء من أعمال ومنشأت وميادين وحدائق عامة من اجل الحفاظ علي الشكل الجمالي العام للمدينة الباسلة السويس .

وأكد المحافظ على حي الاربعين وادارة التجميل والحدائق بالحي بالمتابعة المستمرة والنظافة والصيانة الدائمة للحدائق العامة بنطاق الحي .