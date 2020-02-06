فأل حسن.. شوبير يوجه رسالة تفاؤل لـ الأهلي بشأن مواجهة صن داونز

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة إلى فريق الأهلي قبل مواجهة صن داونز؛ بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهتهما في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ونشر أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ مسؤولي فريق بايرن ميونخ وهم يضحكون عقب وقوع القرعة أمام ريال مدريد، كما فعل مسؤولي صن داونز عقب إعلان القرعة.





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وعلق أحمد شوبير، " رد فعل مسئولي بايرن ميونخ وفرحتهم عند مواجهة ريال مدريد في قرعة سابقة لـ دوري أبطال أوروبا، واستطاع ريال مدريد في هذه النسخة التأهل والفوز بالبطولة".





وأسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت أمس، الأربعاء، عن مواجهة قوية بين النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي.





وتقام مباراة ذهاب دور ربع النهائي على ستاد السلام أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما تقام مباراة العودة على ملعب لوكاس موريبي، معقل فريق صن داونز أحد يومي 6 أو 7 مارس.



