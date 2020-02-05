تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا،والتي أجريت اليوم الأربعاء، عن مواجهة قوية بين النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي.
وتقام مباراة ذهاب دور ربع النهائي على ستاد السلام أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما تقام مباراة العودة على ملعب لوكاس موريبي، معقل فريق صن داونز أحد يومي 6 أو 7 مارس.
يذكر أن النادي الأهلي صعد بصفته صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف النجم الساحلي التونسي ، حيث جمع 11 نقطة ، أما صن داونز فاحتل صدارة مجموعته والتي ضمت كل من الوداد المغربي وبيترو أتليتكو الأنجولي، واتحاد الجزائر الجزائري.
ويلاقي النادي الأهلي في دور نصف النهائي،في حال تأهله، الفائز من مباراة فريقي النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، على أن تكون مباراة الذهاب خارج مصر، والعودة في مصر.