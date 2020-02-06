AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رئيس الوزراء البريطاني في مواجهة قصة حب روميو المصري والعجوز الإنجليزية

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:15 ص
قصة حب روميو المصري
قصة حب روميو المصري والجدة البريطانية
Advertisements
عزة عاطف

بعدما أثارت قصة حبهما ضجة واسعة داخل المجتمع المصري، وتعرضا لهجوم لاذع وشديد، توجه حبيبة روميو المصري البريطانية البالغة من العمر 80 عامًا رسالة مثيرة للجدل.

 

وجهت العجوز البريطانية «آيريس جونز» رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون» تطلب منه السماح باكتمال قصة حبها والشاب المصري «محمد أحمد إبراهيم» البالغ من العمر 35 عامًا.

 

وقدمت رجاءً لإعطاء التأشيرة البريطانية لروميو المصري الذي تعرض لهجوم حاد ولاذع من بني بلده واتهموه بخداع المرأة للحصول على الجنسية، لكنه قابل كل ذلك بالاعتراض والاستنكار قائلًا: "تزوجت آيزيس بالشهود في مصر.. أنا بحبها ومبسوط وهي مبسوطة.. خليكوا في حالكوا ماتتدخلوش في حياتنا".

 

وكتبت آيزيس في رسالتها إلى رئيس الوزراء البريطاني تقول: "عزيزي السيد جونسون.. أعلم أنك رجل لديه قلب، أريد أن أتزوج من هذا الرجل المصري، تواجهنا صعوبات وعقبات، الوقت ليس في صالحي الآن، أريد أن أقضي آخر أيامي معه".

 

حاولت آيزيس التخفيف من الهجوم الذي تعرض له الفرعون المصري كما أطلقت هي عليه، فقالت إنها أخبرته بعدم امتلاكها إلا للمنزل الصغير الذي تعيش فيه ومعاشها، وهي مستعدة لتوريثه إياه بعد مماتها، لكن محمد قال إنه مقتدر ولا ينتظر منها شيئًا إلا "الحب".

 

وينتظر الثنائي أن يتخطيا عقبة إنهاء الأوراق الرسمية التي ستجمعهما في حب سويًا، ووفقًا لـ"بي بي سي"، فإنه عند سؤال محمد عن سبب عدم دعوته لها لتعيش معه في مصر، أجاب: "ما زلنا نفكر في الأمر ولم نستقر على شيء"، وتساءل البعض وسط التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي: "هل يتدخل فعلًا جونسون لحل هذه الأزمة العاطفية؟".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوريس جونسون يفتح النار على زعيم العمال: خطر أمني على البلاد

بوريس جونسون: بريطانيا ستقوم بتحقيق طموحات كبيرة خاصة بالنمو الاقتصادى..فيديو

الرئيس السيسي يصل مقر رئاسة الوزراء في لندن للقاء بوريس جونسون

مسنة بريطانية تتوسل لحكومتها مساعدتها في الزواج من شاب مصري

كليوباترا والفرعون العاشق.. قصة حب مصري على باب رئيس وزراء بريطانيا

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد ناهد يسرى.. سر ارتدائها الحجاب وقيامها بالحج 7 مرات و29 عمرة

وفاة النجم العالمي كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا

في عيد ميلاد ناهد يسري.. تعرف على عمرها وحادث مأساوي سر اعتزالها

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل ميني بيتزا

تركيا.. ارتفاع عدد قتلى ومصابي تحطم طائرة إسطنبول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محظوظون جدا.. 4 ابراج الأكثر حظا فى 2020.. هل أنت منهم؟

رئيس الوزراء البريطاني في مواجهة قصة حب روميو المصري والعجوز الإنجليزية

جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»