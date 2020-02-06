رئيس الوزراء البريطاني في مواجهة قصة حب روميو المصري والعجوز الإنجليزية

بعدما أثارت قصة حبهما ضجة واسعة داخل المجتمع المصري، وتعرضا لهجوم لاذع وشديد، توجه حبيبة روميو المصري البريطانية البالغة من العمر 80 عامًا رسالة مثيرة للجدل.

وجهت العجوز البريطانية «آيريس جونز» رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون» تطلب منه السماح باكتمال قصة حبها والشاب المصري «محمد أحمد إبراهيم» البالغ من العمر 35 عامًا.

وقدمت رجاءً لإعطاء التأشيرة البريطانية لروميو المصري الذي تعرض لهجوم حاد ولاذع من بني بلده واتهموه بخداع المرأة للحصول على الجنسية، لكنه قابل كل ذلك بالاعتراض والاستنكار قائلًا: "تزوجت آيزيس بالشهود في مصر.. أنا بحبها ومبسوط وهي مبسوطة.. خليكوا في حالكوا ماتتدخلوش في حياتنا".

وكتبت آيزيس في رسالتها إلى رئيس الوزراء البريطاني تقول: "عزيزي السيد جونسون.. أعلم أنك رجل لديه قلب، أريد أن أتزوج من هذا الرجل المصري، تواجهنا صعوبات وعقبات، الوقت ليس في صالحي الآن، أريد أن أقضي آخر أيامي معه".

حاولت آيزيس التخفيف من الهجوم الذي تعرض له الفرعون المصري كما أطلقت هي عليه، فقالت إنها أخبرته بعدم امتلاكها إلا للمنزل الصغير الذي تعيش فيه ومعاشها، وهي مستعدة لتوريثه إياه بعد مماتها، لكن محمد قال إنه مقتدر ولا ينتظر منها شيئًا إلا "الحب".

وينتظر الثنائي أن يتخطيا عقبة إنهاء الأوراق الرسمية التي ستجمعهما في حب سويًا، ووفقًا لـ"بي بي سي"، فإنه عند سؤال محمد عن سبب عدم دعوته لها لتعيش معه في مصر، أجاب: "ما زلنا نفكر في الأمر ولم نستقر على شيء"، وتساءل البعض وسط التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي: "هل يتدخل فعلًا جونسون لحل هذه الأزمة العاطفية؟".