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ديني

رجل ساقه اليمنى مبتورة إلى ما فوق الركبة فكيف يتوضأ؟ .. علي جمعة يجيب

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:56 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار لعلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية ، يقول صاحبه : " رجل ساقه اليمنى مبتورة إلى ما فوق الركبة فكيف يتوضأ " ؟ . 

رد الدكتور جمعة قائلا: " العلماء أجمعوا إذا ذهب المحل ذهب الحكم، وإذا كان هناك بديل لهذا المحل فليفعل، أما وبترت قدم المريض فلا شيء عليه يغسل قدمه السليمة فقط . 

هل يجوز المسح على الملابس في الوضوء بسبب البرد

ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ""هل يجوز المسح على الملابس تحديدا على اليدين؛ حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد ؟. 

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه وغسل اليدين من أركانه بالإجماع، ولا يسقط إلا للضرورة كأن أخبر الـطبيـب الـعـدل المتخصـص أن الـغسـل ضــار، فـحينئـذ يتحول إلـى التيمم ، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء غير الرأس كبديل عـن الغسل بسبب البـرد. 

حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء
حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد عثمان، قائلًا: بإنه لا يجوز شرعًا المسح على الملابس الضيقة على اليدين على سبيل المثال، والوضوء بهذه الطريقة ليس صحيحا".
وأشار الى أن المسح جاء على الخفين، وعلى مسألة العمامة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، وعمامة النبي –صلى الله عليه وسلم- كانت كبيرة للغاية وهناك مشقة في ربطها وإزالتها.

حكم المسح على الملابس عند الوضوء بدلا من غسل اليدين
ما حكم المسح على الملابس عند الوضوء؟"، سؤال يشغل بال الكثيرين هذه الأيام، خاصة مع برودة الجو وارتداء الملابس الثقيلة.

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، مشيرة إلى أن غسل اليدين إلى المرفقين من أركانه بالإجماع.

وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: "هل يجوز المسح على الملابس تحديدًا على اليدين، حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد؟"، أن غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء لا يسقط إلا للضرورة، كأن أخبر الطبيـب الـعـدل المتخصص أن الـغسل ضار، فحينئذ يتحول إلـى التيمم، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء – غير الرأس – كبديل عـن الغسل بسبب البـرد.

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