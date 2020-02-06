سفيرنا بإثيوبيا: السيسي سيلقي كلمة بخصوص حصاد الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.. فيديو

قال سفير مصر بإثيوبيا، أسامة عبد الخالق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة بخصوص حصاد الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ العديد من الزيارات واللقاءات تؤكد أن أفريقيا في قلب القيادة السياسية المصرية.





وأضاف سفير مصر بإثيوبيا، في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في العام الماضي ركزت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، على أن تشعر بأن أفريقيا على الطريق الصحيح ومواءمة القدرات والاحتياجات، مؤكدًا أن مصر قدمت تجربة متكاملة للغاية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.





وأوضح أن تجربة مصر في القضاء على فيروس "سي" أصبحت نموذج منظمة الصحة العالمية تقدمه دوليًا وفى القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم عمل مسح وطني وتفاوض وتصنيع محلي وتوفير ومتابعة العلاج، مؤكدًا أن برنامج القضاء على فيروس "سي" متكامل ويستمر لسنوات عديدة.





وأكد أن أفريقيا على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن هناك 3 دول أفريقية تحتل مركزًا متقدمًا وضمن أكثر 10 دول نموًا في العالم.





وأشار إلى أن معدلات النمو فى مصر متقدمًا جدًا، مؤكدا أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية مبشرة للغاية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية الحالية تتحرك على الصعيد المزيد من الحضور التجارى والاقتصادى والاستثمارى على المستوى الأفريقي.