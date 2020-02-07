دعاءً يقال عند لبس الثياب يكفر ذنوب العبد؛ لذا يعد من الأدعية المستحب المداوامة على ذكرها عند ارتداء الملابس خاصة الجديدة منها.

دعاء لبس الثوب الجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول: (اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له ، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له ). (من لبس ثوبًا جديداُ فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

دعاء لبس الثوب الجديد (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) من لبس ثوبًا جديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به ،وكان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيًا وميتًا)

دعاء لبس الثوب الجديد

أما ما يقوله المسلم لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا، فقد روي في صحيح البخاري عن أم خالد رضي الله عنها قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء ، قال : (من ترون نكسوها هذه الخميصة )فأسكت القوم، فقال : (ائتوني بأم خالد ) فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وروي في كتابي ابن ماجة وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبًا جديدًا فقال : (أجديد هذا أم غسيل ؟) فقال : بل غسيل ، فقال : (البس جديدًا ، وعش حميدًا ، ومت شهيدًا سعيدًا)



دعاء لبس الثوب الجديد أو النعل

يستحب للمسلم عند لبس الثوب ان يقول بسم الله.

حيث قال معاذ بن أنس- رضى الله عنه - أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».





جدير بالذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول :«اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له».





كما روى عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه- أنه قال :« كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا ورداءً ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له».





دعاء لبس الثوب الجديد