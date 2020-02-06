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برلمان

حزب صوت الشعب: المواطن البسيط بالداخل والخارج في قلب وعقل السيسي

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان

ثمن المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب، الجهود المضيئة للدولة المصرية في إنهاء أزمة 32 صيادا مصريا كانوا محتجزين من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن بعد أن اخترقوا مناطق محظورة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودتهم سالمين من خلال طائرة خاصة إلى أرض الوطن والحفاظ على حياتهم يؤكد ان المواطن البسيط في قلب وعقل الرئيس ويعكس قوة ومكانة مصر خارجيا.


أضاف البراوي في تصريحات صحفية، أن مشاهد عودة الصيادين المصريين وهم في أحضان أسرهم بعد غياب شهرين وإنقاذهم من موت محقق واستغلالهم في الحرب داخل اليمن سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور لقائد وزعيم مصر الرئيس السيسي في انصع صفحاته بياضا.


أشار رئيس الحزب إلى أن مصر لم ولن تنسى أبناءها سواء في الداخل أو في الخارج حيث أصبحت كرامة المواطن خط أحمر ولا يستطيع أحد مهما كان ان يعبث بمصلحة الوطن والمواطن.


أوضح البراوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد شريان الحياة من جديد للصيادين وأسرهم من محافظتي دمياط وكفر الشيخ بعد أن فقدوا الأمل في عودة أبنائهم سالمين ولولا تدخل القيادة السياسية الحكيمة لحدث مالا نحمد عقباه.

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