طنطا يتقدم على المصري 2-1 بنهاية الشوط الأول في مباراة مثيرة





سجل الهدف الأول لطنطا اللاعب اسلام فؤاد فى الدقيقة 21 من زمن المباراة ، بعد كرة مقوسة على القائم البعيد من أحمد فهمي من الرواق الأيمن أرسلها لاعب طنطا إلى إسلام فؤاد الذي سددها في الشباك.





وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لأبناء السيد البدوي فى الدقيقة 36 من زمن اللقاء ، بعد كرة مقوسة رائعة على القائم البعيد من إيهاب سمير من ركلة ركنية من الناحية اليسرى على قدم إسلام فؤاد الذي سددها مقوسة بطريقة فنية رائعة داخل شباك أحمد مسعود حارس المصري.





وقلص الفارق لنادي المصري اللاعب محمد جابر فى الدقيقة 37 من زمن المباراة ، عقب ضغط قوي من لاعبي المصري، ومن ثم تمريرة من عمر كمال الظهير الأيسر إلى حسن علي أرسل عرضية أرضية شتتها دفاع طنطا لكن ارتطمت بمحمد جابر الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي سددها صاروخية بالقدم اليسرى داخل الشباك ، لبنتهى الشوط الأول بتقدم طنطا 2-1 أمام المصري .





ويدخل النادي المصري اللقاء وهو في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، بينما يحتل طنطا المركز السابع عشر ـ قبل الأخير ـ برصيد 13 نقطة.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا أحداث الشوط الأول أمام مضيفه المصري البورسعيدي متقدما بهدفين لواحد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الجيش بمدينة السويس فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز .