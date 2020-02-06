AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طنطا يتقدم على المصري 2-1 بنهاية الشوط الأول في مباراة مثيرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:49 م
المصري وطنطا
المصري وطنطا
Advertisements
محمد رشاد
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا أحداث الشوط الأول أمام مضيفه المصري البورسعيدي متقدما بهدفين لواحد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الجيش بمدينة السويس فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز .

سجل الهدف الأول لطنطا اللاعب اسلام فؤاد فى الدقيقة 21 من زمن المباراة ، بعد  كرة مقوسة على القائم البعيد من أحمد فهمي من الرواق الأيمن أرسلها لاعب طنطا إلى إسلام فؤاد الذي سددها في الشباك.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لأبناء السيد البدوي فى الدقيقة 36 من زمن اللقاء ، بعد كرة مقوسة رائعة على القائم البعيد من إيهاب سمير من ركلة ركنية من الناحية اليسرى على قدم إسلام فؤاد الذي سددها مقوسة بطريقة فنية رائعة داخل شباك أحمد مسعود حارس المصري.

وقلص الفارق لنادي المصري اللاعب محمد جابر فى الدقيقة 37  من زمن المباراة ، عقب ضغط قوي من لاعبي المصري، ومن ثم تمريرة من عمر كمال الظهير الأيسر إلى حسن علي أرسل عرضية أرضية شتتها دفاع طنطا لكن ارتطمت بمحمد جابر الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي سددها صاروخية بالقدم اليسرى داخل الشباك ، لبنتهى الشوط الأول بتقدم طنطا 2-1 أمام المصري .

ويدخل النادي المصري اللقاء وهو في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة، بينما يحتل طنطا المركز السابع عشر ـ قبل الأخير ـ برصيد 13 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وطنطا في الدوري الممتاز

الاتحاد السكندري يسقط في فخ التعادل أمام طنطا بالدوري المصري

الاتحاد السكندرى يتقدم على مصر المقاصة 1-0 فى الشوط الأول بالدوري الممتاز

الدوري المصري | الاتحاد السكندري يهزم المقاصة بـ ثلاثية في مباراة مثيرة

الدوري المصري.. المصري ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف أحمد ياسر

المصري يحقق فوزه الأول بعد خسارتين بهدف في شباك طلائع الجيش

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

شقيقته حاولت إخفاء الجريمة.. الأمن العام يضبط شابا قتل والده بالعبور

انتهاء الأزمة.. إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى الليلة

بعد إصابة أول جنين بـ كورونا.. أمراض تنتقل من الأم أثناء الحمل

سفير إسرائيل يعلن عن مشروع جديد للتعاون الزراعي والمائي مع إثيوبيا

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بوسة على الخد وحضن.. لقاء الخميسى بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها

بملابس غريبة.. ريهام أيمن تتعرض للانتقاد برفقة ابنتها.. صور

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية