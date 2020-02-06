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مرأة

ختان الإناث.. ماذا يحدث للفتاة بعد العملية ؟

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:06 م
ماذا يحدث للفتاة
ماذا يحدث للفتاة بعد عملية ختان الإناث؟
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حياة عبد العزيز

ختان الإناث شكل من أشكال الاساءة الجسمية والنفسية التي تؤثر على اشباع الحاجات الاساسية للمرأة، وهذا احد اشكال العنف التي يحدث بها تشوه وانحراف لشخصية الفتاة، وختان الإناث يصيب الفتاة في اعماق البناء النفسي، ويترك اثارا وخيمة وعواقب صحية سواء على المدى الطويل او القريب.


أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ"صدى البلد"، ان ختان الإناث له اثار نفسية، واضطرابات مزمنة طيلة الحياة، وتكوين صورة سلبية عن ذاتها، وتشعر بأنها مهددة الكرامة، ولا قيمة لها في الحياة، وتظهر تلك العواقب في الكوابيس والاحلام المفزعة.


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واضاف ان ختان الإناث يزيد من اضرار الحالة النفسية والجسمية عند حدوث العملية من شخص غير متخصص، وذلك يؤدي إلى عدة اثار نفسية وجسدية ومنها:

- تشويه الذات.

- الشعور بالخزي.

- القلق.

- الصدمة النفسية.

- الاكتئاب.

- فقدان الثقة بالوالدين.

- الخوف من الزواج.

- عدم الاقدام على العلاقة الزوجية.

- الشعور بالألم النفسي.

- التلوث والعدوى.

- النزيف.

- الالتهابات.

- صدمة نفسية تناسلية.

الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية
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