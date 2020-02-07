تنفيذي أسوان: تحذيرات هامة من المحافظ للمسئولين وإجراءات رادعة للمقصرين .. التنسيق بين مديرية الأمن والوحدات المحلية لتكثيف حملات إزالة التعديات والإخلاء الإداري.. فيديو وصور

في اجتماع المجلس التنفيذى بأسوان :

-المحافظ : لن أسمح بالتقاعس والإهمال في أداء التكليفات

-إجراءات رادعة لأى مسئول لا ينفذ تعليمات حل المشاكل العامة

-وضع شركة النظافة الجديدة تحت الاختبار لمدة 45 يوما

- تكثيف التواجد المرورى للحد من ظاهرة انتشار التوكتوك

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين التنفيذيين بأنهم تحت التقييم ولن يسمح بالتقاعس والإهمال فى أداء التكليفات والملفات المنوطة لهم حيث أن للصبر حدود ولن يحارب طواحين الهواء كثيرًا فأى مسئول أو موظف لا ينفذ التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالمشاكل العامة .

وقال المحافظ بأن هذه المشاكل مثل النظافة وإنتشار عربات التوكتوك والباعة الجائلين وكسور المياه وطفح الصرف الصحى من خلال التدخل بشكل سريع وبمتابعة ميدانية ملموسة داخل الشارع الأسوانى سيكون هناك إجراءات رادعة على غرار ما تم من إحالة 6 من مسئولى وموظفى شركة مياه الشرب والصرف الصحى للنيابة العامة مع وقفهم عن العمل بعد شكوى مواطن للمحافظ من تقاعسهم في إصلاح كسر بجوار مسكنه بمنطقة خور عواضة .

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه لم يتم التعاقد حتى الآن مع شركة النظافة الجديدة حيث تم وضعها تحت الأختبار لمدة 45 يوم للتأكد من جديتها وتثبت تواجدها على الأرض داخل المناطق السكنية والشوارع الداخلية قبل الرئيسية مع إستكمال معداتها والعمالة المطلوبة للجمع المنزلى وكنس وغسيل الشوارع مع تركيب خط إيطالى جديد لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالشلال ، وهو الذى يتوازى مع عدم الرضوخ للضغوط التى يمارسها بعض المفسدين والفشلة حيث تم مداهمة العديد من مخازن ومصادرة مكابس النباشين ، كما سيتم إتخاذ إجراءات قاسية مع بعض العاملين لأننا لن نرجع إلى الوراء وسندعم منظومة النظافة الجديدة بكل قوة سواء في مدينة أسوان ثم تدريجيًا في باقى المراكز والمدن الأخرى .





جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان و اللواء حازم عزت السكرتير العام ، وأيضًا اللواء خالد يوسف مساعد مدير الأمن ، بجانب رؤساء الهيئات والشركات ، ومديرى المديريات الخدمية والمرافق العامة والجهات الشرطية والعسكرية .

وقد شهد الإجتماع الموافقة على إطلاق أسم الشهيد على المعهد الأزهرى بقرية الكلح شرق بمركز إدفو ، وأيضًا المخطط التفصيلى لمدينة السباعية ، بجانب تكريم المحافظ ميرفت السمان نظرًا لجهودها بإعداد الملف الذى ساهم فى فوز أسوان بجائزة مدينة اليونسكو التعليمية لعام 2019 بعد إختيارها ضمن 10 مدن على مستوى العالم فى مسابقة مدن التعلم لتحقيق معدلات كبيرة فى تعليم الإناث وذوى الهمم الخاصة مع إنضمام 12 مدرسة للشبكة العالمية لليونسكو وإختيار 22 طالب من المبدعين بهذه المدارس فى مجالات الثقافة والفنون بعد توظيف إمكانيات مراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة فى إفراز المبدعين من الشباب والنشء ، بالإضافة إلى توافر مشروعات ريادة الأعمال فى مجال الحرف البيئية ، فضلًا عن توافر الطاقة النظيفة .

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية تكثيف التواجد المرورى لأحكام السيطرة المرورية للحد من ظاهرة إنتشار التوكتوك مما يتطلب التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتحديد خطوط سير والإلتزام بتركيب إستيكر ولون موحد لكل منطقة بعيدًا عن الشوارع الرئيسية ، علاوة على رفع المركبات الغير مستخدمة والمكهنة الراكنة في الشوارع وتحويلها لمقبرة المرور بالشلال .

وقال المحافظ أن الفترة القادمة سيتم التنسيق بين مديرية الأمن والوحدات المحلية لتكثيف حملات إزالة التعديات والأخلاء الإدارى ، وهو الذى تواكب مع إعادة تسعير الأراضى ليكون هناك تخفيض وعدم مغالاة فى الأسعار ضمن العديد من التسهيلات المقدمة مما ساهم في وصول الحالات الجادة إلى 1810 حالة قامت بتسديد رسوم الفحص والمعاينة من إجمالى 3124 طلب تم تقديمهم للتقنين .

وكلف أشرف عطية لجنة من المختصين للمعاينة الميدانية لمنطقة مزلقان السيل الجديد لإيجاد حلول واقعية للقضاء على التكدس المرورى وتحقيق السيولة في حركة المركبات في أوقات الذروة وخاصة مع عودة المدارس الأسبوع المقبل ، كما أمر المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة تركيب خطوط المياه بطول 1 كم بقرية الجعافرة للحد من ظاهرة إرتفاع منسوب المياه الجوفية وذلك بعد الإنتهاء من تركيب 6 كم بقرية بنبان مما ساهم في خفض منسوب المياه الجوفية بها .

ووجه عطية لمراجعة العهد والمعدات بالمخازن مع حصر الأصول المملوكة للدولة من أجل الحفاظ على المال العام ، بجانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع لائحة الإعلانات سواء لمدينة أسوان أو باقى المدن لإستثمار الطرق والفراغات وأسطح العمارات في خلق شكل جمالى وموارد ذاتية للمحافظة .

كما أكد محافظ أسوان عن مواجهة حجم كبير من المشاكل والمطالب التى يعرضها المواطنين على المحافظ أثناء جولاته الميدانية في المدن والقرى ، وأيضًا على الواتس آب ومنظومة الشكاوى على مدار ألـ 24 ساعة ، وهو الذى يعكس مستوى أداء وتقييم رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى ، بجانب مديرى المديريات حيث أن الفترة الحالية تتطلب التواصل الجماهيرى المباشر مع هموم وإحتياجات المواطن البسيط من خلال اللقاءات الدورية والنزول للشارع للتفاعل السريع مع المشاكل اليومية ، بالإضافة إلى طرح المشاكل المزمنة بكل أمانة ومكاشفة كاملة للعمل على حلها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم .

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