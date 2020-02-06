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مرأة

بدون أدوية.. 3 طرق للتخلص من الحموضة وعسر الهضم

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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ريهام قدري
الحموضة وعسر الهضم شائعة خلال فصل الشتاء، وتحدث عندما يميل الأيض لدينا إلى التباطؤ ، مما يؤدي إلى الانتفاخ والحموضة والغازات والمتاعب الأخرى مثل عسر الهضم، ويمكن أن يكون ارتداد الحمض أكثر حدة ويستمر لأكثر من بضع ساعات فقط.

عادة ما تتميز الحموضة بحرقة محسوسة حول منطقة أسفل الصدر ، والتي تنتج عن تدفق حمض المعدة إلى أنبوب الغذاء. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يسبب عسر الهضم عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن أو ألم حارق خلف عظمة الصدر وفقا ل" indianexpress" 

قلة قليلة من الناس تدرك العادات غير الصحية ، والإفراط في تناول الطعام ، وخيارات نمط الحياة السيئة التي تسبب هذه الظروف.

سواء كنت تعاني من عسر الهضم أو ارتداد الحمض ، فمن المحتمل أن تشعر بالألم وعدم الراحة. يحتاج المرء إلى الاهتمام للتحقق مما يسبب الحموضة وعسر الهضم. بينما يمكن أن يكون الكحول أو الشوكولاتة يسبب حموضة لشخص ما ، إلا أنه يمكن أن يكون فواكه حمضيات أو مشروبات غازية للآخرين.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الشائعة لعلاج عسر الهضم.

* شرب الكثير من الماء: يمكن أن تساعد مياه الشرب على التخلص من السموم من الجسم وتعزيز عملية الهضم. في كثير من الأحيان ، يعتبر الماء الدافئ مفيدًا.

* اختر الطعام المناسب: اختر الأطباق التي يتم إعدادها باستخدام المكسرات والفواكه والمكونات الصحية الأخرى مثل بذور الكتان. قللي من الوجبات الخفيفة لأنها محملة بالملح والسكر. بدلًا من ذلك ، اذهب إلى أغذية محمصة ومحمصة على البخار ومسلوقة.

* التحكم في الأجزاء هو المفتاح: تأكد من أن لديك وجبات صغيرة ومتكررة ، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام. تنظيم حجم الجزء الخاص بك للأطعمة المقلية والحلويات. الأكل على طبق أصغر سيمنعك من الأكل الشراعي.

* استخدام المكونات الطبيعية: في حالة الحموضة ، يمكن استخدام مضادات الحموضة التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل عنب الثعلب الهندي ، والمعروفة أيضًا باسم amla ، و Cowrie Shell Ash أو varatika ، المعروفين بخصائصه المضادة للحموضة والجهاز الهضمي ، لتوفير الراحة من الأعراض التهاب المعدة ، فرط الحموضة ، حرقة ، وعسر الهضم.

أيضًا ، إذا كنت تعاني من عسر الهضم ، فإن الأقراص المضادة للانتفاخ ومضادة للحموضة مع مجموعة من المكونات الطبيعية مثل الزنجبيل التي تساعد في إفراز عصارات المعدة ، والثالثة التي تساعد في حركية الأمعاء والهضم ، يمكن أن تساعد في معالجة المشكلة وتساعدك على الانغماس في الأطعمة المفضلة لديك هذا الموسم.

عادات الأكل الصحية ومضادات الحموضة المستهلكة مع المكونات الطبيعية يمكن أن تبقي على الحموضة وعسر الهضم في الخليج. في حالة الحموضة المتكررة والشديدة ، يستحسن استشارة الطبيب.
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