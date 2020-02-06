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أخبار البلد

مزاد علني لبيع السيارات المخزنة داخل جمارك مطار القاهرة.. الأربعاء

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:05 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
تعقد جمارك مطار القاهرة، الأربعاء المقبل، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 28 "لوط" لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي .

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات  ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات و طرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات تشمل : 

(فولفو - هونداى- بيجو - مرسيدس - BMW - ميتسوبيشي - فورد -جراند شيروكي - فولفو   - تويوتا  - كامرى - كيا  - شيفروليه - لينكون  - همر - فولكس ).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية  7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي  متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي  بالدقي .

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام  العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد .


وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
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