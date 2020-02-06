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استخراج رخص المرور من مكاتب البريد خلال شهرين.. تفاصيل

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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أكد الإعلامى رامى رضوان، أنه سيتم استخراج مخالفات المرور واستخراج رخص القيادة والسيارات عبر مكاتب البريد خلال شهرين، وفقا لما أكده الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات.

وتابع رامي رضوان خلال تقديمه "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،: "هذا الإجراء يوفر الكثير من الجهد والتعب على المواطنين أتمنى سرعة الانتهاء منه لخدمة أهالينا".


وأضاف وزير الإتصالات عمرو طلعت خلال افتتاحه مكتب بريد منطقة جديلة المطور في مدينة المنصورة، أنه يتم حاليا تطوير المكاتب البريدية، بحيث تقدم جميع الخدمات إلكترونيا، قائلًا: «سيتم ميكنة كل الخدمات للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد».
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