بعد 15 دقيقة.. الأهلي يُهدّد شباك إنتر ميامي ويُهدر فرصتين للتسجيل

مرّت 15 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الدقائق الماضية، سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر فرصتين محققتين للتسجيل، إلا أن حارس إنتر ميامي تصدى لكرة إمام عاشور وتسديدة وسام أبو علي.

وأعلن خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، تريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.