سوريا تفضح الجرائم التركية أمام مجلس الأمن

أدان المندوب السوري لدى مجلس الأمن بشار الجعفري عمليات النهب والسلب، والانتهاكات التي يرتكبها النظام التركي في سوريا.





وقال الجعفري في كلمة له أمام مجلس الامن إن النظام التركي ينقل الالاف من المقاتلين السوريين إلى ليبيا وأوروبا وأفريقيا.





وأضاف أن القوات التركية شاركت جبهة النصرة في الهجوم على جبهة النيرب في حلب.





وتابع: " قبل ساعات جرى اجتماع في مطار تفتنار بين "جبهة النصرة" و القوات التركية التي تحتل جزءًا من سوريا".





ووجه الجعفري الشكر إلى جميع الدول التي أدانت أعمال السرقة والنهب التي يقوم بها النظام التركي في سوريا.