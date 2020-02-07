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فن

بعد الإعلان عن موعد حفل زفاف الشرنوبي .. سارة الطباخ في رسالة نارية: لا يهمني

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:43 ص
سارة الطباخ
سارة الطباخ
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شروق ابراهيم
مازلت الحرب الباردة والخلافات الفنية قائمة بين الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ التي نشرت رسالة نارية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد الإعلان عن موعد حفل زفافه على خطيبته راندا رياض.

ونشرت سارة الطباخ صورة لها من جلسة تصوير وعلقت عليها :" أمن بنفسك لا يهمك ما يحدث حولك لانك الوحيد الذي يراه ما يحدث لا يمكن تلويث رؤيتك البصيرة لا تعطي أبدًا الظروف. تخيل شيئًا جديدًا وأفضل وأفضل الآن". 

وانهالت التعليقات من متابعي سارة الطباخ مؤكدين أن الرسالة لـ الشرنوبي. 

وقررت لجنة التحقيق المشكلة من قبل غرفة صناعة السينما استمرار منع محمد الشرنوبى ووقفه من التعامل مع اخرين حتى يمكن تنفيذ عقده مع سارة الطباخ خطيبته ومنتجته السابقة ويعد هذا القرار بمثابة صدمة جديدة للفنان الشاب. 

وأصدرت اللجنة التى شرعت فى عملها لأكثر من شهرين درست خلالها أزمة الفنان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ منتجة
أعماله واستمعت إلي الطرفين في أكثر من جلسة قراراتها ومن اهمها  إلتزام المشكو في حقه محمد فاروق أحمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ بصفتها الممثل القانوني لشركة "إيرث برودكشن"، وأهمها التزامه بتسليمها توكيل يبيح لها التعاقد علي الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لاعماله.

بعد الإعلان عن موعد حفل زفاف الشرنوبي .. سارة الطباخ في رسالة نارية: لا يهمني
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