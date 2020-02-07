كوشنر يحمل عباس مسئولية في تصاعد أعمال العنف في إسرائيل

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا، غير رسمي، مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نوقش خلاله خطة السلام بالشرق الأوسط التي أعلنها ترامب مؤخرا.





وزعم كوشنر أن هناك "مسئوليةً" تقع على عاتق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أعمال العنف الأخيرة بدولة الاحتلال الإسرائيلي.





وأضاف كوشنر أن عباس "رفض الخطة قبل أن يراها. أعتقد أنه فوجئ لرؤية كم أنّ الخطة جيدة للشعب الفلسطيني. لكنه وضع نفسه في موقفٍ قبل أن يتم نشرها، ولا أعرف لماذا فعل ذلك".





وأشار كوشنر إلى أنه أجرى "محادثات بناءة جدا" على مدى ساعتين مع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.







