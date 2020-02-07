AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم استفزازات قوات الاحتلال.. آلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:02 ص
الفجر العظيم.. الاف
الفجر العظيم.. الاف الفلسطينيين يتوجهون لـ الأقصي
Advertisements
سمر صالح

أدى الآلاف من الفلسطينيين، صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم مضايقات وتشديدات قوات الاحتلال على المصلين وقرارات إبعاد العشرات عن الأقصى خلال الأيام الماضية.

واعتدت القوات على المبعدين عن الأقصى خلال تواجدهم في الطريق المؤدي إلى باب حطة، بالضرب والدفع واعتقلت السيدة المبعدة عايدة الصيداوي.

ولبي الآلاف من الفلسطينيين والمسلمين من الدول الأجنبية نداء حملة " الفجر العظيم " وأدوا صلاة الفجر في المسجد، للجمعة الخامسة على التوالي.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة والضباط  الأقصى، فجرا، وتمركزوا على سطح مسجد قبة الصخرة والمناطق المطلة والقريبة على مصلى باب الرحمة.

 كما احتجزت قوات الاحتلال هويات المصلين الوافدين إلى الأقصى قبل السماح لهم بالدخول إلى المسجد.

وأفاد مصلون من الداخل الفلسطيني بأنهم تمكنوا من الوصول بمركباتهم الخاصة  وأن قوات الاحتلال منعت دخول عشرات الحافلات من مدن الداخل لأداء الصلاة في الأقصى وأجبرتها على الرجوع وهددت بسحب الرخص الخاص بالحافلات.

 وعند باب حطة  أحد أبواب الأقصى من الجهة الخارجية اعتقلت قوات الاحتلال السيدة عايدة الصيداوي وحولتها الى مركز شرطة القشلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستوطن يهودي متطرف يقود اقتحاما جديدا للأقصى

شاهد.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

للجمعة الثانية على التوالي.. الاحتلال يقتحم الأقصى ويضرب المصلين.. شاهد

للمرة الثانية.. إسرائيل تقتحم الأقصى وتعتدي على المصلين.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين بالأقصى ويعتقل مدنيين

حدث فجرًا.. الاحتلال يقصف غزة ويعتدى على المصلين فى الأقصى

ترشيحاتنا

هل تدليك الأعضاء شرط لصحة الوضوء .. المفتي السابق يجيب

ميسي ينتصر برقم قياسي في ليلة سقوط برشلونة

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم

رامي رضوان: قريبا افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج على مستوى العالم

3 فضائل عظيمة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فيديوجراف.. فوائد صحية للبامية لا تحصى‎

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم