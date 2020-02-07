تعترف بأخطائها.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية وعلاقتها ببناتها





وقالت رانيا يوسف خلال لقائها مع الإعلامية إنجي في برنامج «أسرار النجوم» إنها تعلم بناتها على تقبل كل شئ في الحياة، حتى لا يعيشون نفس الحياة التي مرت بها، خاصة الخوف من الناس والقرارات الخطأ التي اتخذتها.





وأضافت رانيا يوسف أن تربيتها في مدرسة الراهبات جعلت منها شخصية خجول ومؤدبة لا يستطيع الحصول على حقها، متابعة: "الاول مكنتش عارفة أشتم دلوقتي عرفت أشتم شوية".





وأشارت إلى أن الحياة علمتها أن الشخص يجب ان يكون قوي حتى لا يعاني، ولابد من تحمل نتيجة القرارات، وهذا ما تعلمته من والدها خاصة انه تربية عسكرية، مؤكدة أن والدها كان الأقرب منها عن والدتها.





وأوضحت رانيا يوسف أنها قررت عدم التدخل في اختيار او رفض العريس الذي تختاره ابنتها، لأنه من الأفضل ان تخوض التجربة، منوهة إلى أن هناك متغيرات تحدث ولا أحد من السهل إقناع الآخر خاصة أن الجميع يتعلم من أخطائه ويتعلم منها.



