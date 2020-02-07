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توك شو

تعترف بأخطائها.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية وعلاقتها ببناتها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:59 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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البهي عمرو
حلت رانيا يوسف ضيفة على برنامج " اسرار النجوم" المذاع على نجوم اف إم، وكشفت أنها تزوجت ثلاث مرات، وأنها لا تفكر فى الزواج مجددًا فى الفترة المقبلة، لكنها ستكتفي بالحب فقط، وتحدثت رانيا يوسف عن حياتها الشخصية وعلاقتها ببناتها، موضحة أنها تختار الأدوار الفنية التي تقتنع بها حتى لو بناتها رفضوا الشخصية، ولكنها تعرض عليهم لتعرف وجهة نظرهم فقط.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها مع الإعلامية إنجي في برنامج «أسرار النجوم» إنها تعلم بناتها على تقبل كل شئ في الحياة، حتى لا يعيشون نفس الحياة التي مرت بها، خاصة الخوف من الناس والقرارات الخطأ التي اتخذتها.

وأضافت رانيا يوسف أن تربيتها في مدرسة الراهبات جعلت منها شخصية خجول ومؤدبة لا يستطيع الحصول على حقها، متابعة: "الاول مكنتش عارفة أشتم دلوقتي عرفت أشتم شوية".

وأشارت إلى أن الحياة علمتها أن الشخص يجب ان يكون قوي حتى لا يعاني، ولابد من تحمل نتيجة القرارات، وهذا ما تعلمته من والدها خاصة انه تربية عسكرية، مؤكدة أن والدها كان الأقرب منها عن والدتها.

وأوضحت رانيا يوسف أنها قررت عدم التدخل في اختيار او رفض العريس الذي تختاره ابنتها، لأنه من الأفضل ان تخوض التجربة، منوهة إلى أن هناك متغيرات تحدث ولا أحد من السهل إقناع الآخر خاصة أن الجميع يتعلم من أخطائه ويتعلم منها.

وأكدت رانيا يوسف، إنها وقعت فى ثلاثة أخطاء، الأول نتج عنه ياسمين ونانسي، بالإضافة إلى زواجها مرتين بعد ذلك، فائلة: "تعلمت من الأخطاء التى وقعت فيها.. أنا سريعة الاختيار، وأسير بدون حسابات".


وأكدت أنها شاركت في أفلام كثيرة، ولكنها تحب فيلم لم تشارك فيه وهو " نهر الحب" بطولة عمر الشريف، وفاتن حمامة.

وأشارت رانيا يوسف، إلى أن لديها أمل فى أن يكون هناك رجال بمعنى الكلمة، وتحدثت عن مواصفات الرجل بالنسبة لها قائلة: " يكون حكيم ولديه عقل حنون، ورحيم وحبوب".

ولفتت رانيا يوسف إلى أنها تعرضت للكثير من المواقف الصادمة التي لم تستطع التصدي لها ومواجهتها، وأكدت أنها لا تفكر فى الزواج مجددًا وأنها تزوجت ثلاث مرات من قبل ولا تفكر فى الزواج من جديد وقالت: "ممكن احب بس مش هتجوز.. انا بحب على روحى طول ما انا ماشية".
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