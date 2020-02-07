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محافظات

الفيوم: استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالموجة 15

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن إزالة 18 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 29 فدان و10 قراريط، و16 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 58582 مترًا من أراضى أملاك الدولة بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق، خلال الأيام الخمسة الماضية،.

 وذلك فى إطار الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام. 

أوضح "الأنصاري" أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة شملت إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و4 قراريط من أراضى أملاك الدولة بمركز الفيوم، وحالتى تعدٍ بالبناء على مساحة 45200 متر بقرى المركز، مشيرًا إلى فصل المرافق عن 12 حالة مبانٍ مأهولة بالسكان على مساحة 1456 متر. 

وكشف محافظ الفيوم عن ازالة مركز إطسا لـ 15 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة، منها حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و6 قراريط، و14 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 13382 مترًا.

 لفت الى فصل المرافق عن 26 حالة لمبانٍ مأهولة بالسكان على مساحة 3271 متر، وتنفيذ إزالة جزئية لحالتي مبانٍ على مساحة 296 متر.

الفيوم: استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالموجة 15
الفيوم: استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالموجة 15
الفيوم: استرداد 529 فدانا و58 ألف متر من أراضي الدولة بالموجة 15
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