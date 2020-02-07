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بين الناس

تهالك أعمدة الإنارة بشارع ترعة الجبل بـ المطرية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ اسلام ناصر شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، من تراكم القمامة وتهالك أعمدة الإنارة بشارع ترعة الجبل بجوار محطة مترو المطرية.

قال إسلام ناصر في شكواه: "نعانى نحن سكان شارع ترعة الجبل بجوار محطة مترو المطرية، من انتشار القمامة، بالإضافة إلى تهالك اعمدة الإنارة ما يمثل خطورة بالغة على المنطقة وسكانها".


وطالب اسلام ناصر المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة باهالي المنطقة. 

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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