تهالك أعمدة الإنارة بشارع ترعة الجبل بـ المطرية

أرسل القارئ اسلام ناصر شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، من تراكم القمامة وتهالك أعمدة الإنارة بشارع ترعة الجبل بجوار محطة مترو المطرية.





قال إسلام ناصر في شكواه: "نعانى نحن سكان شارع ترعة الجبل بجوار محطة مترو المطرية، من انتشار القمامة، بالإضافة إلى تهالك اعمدة الإنارة ما يمثل خطورة بالغة على المنطقة وسكانها".









وطالب اسلام ناصر المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة باهالي المنطقة.





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