ذكرى عيد ميلادها.. تعرف على محطات مؤلمة في حياة الفنانة ناهد يسري

احتفلت الفنانة ناهد يسري، مساء أمس الخميس بعيد ميلادها الـ 73، بعد تقديمها العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.





وكان هنالك العديد من المحطات في حياة الفنانة ناهد يسرى، حيث تعرضت فى عام 1974 لحادث سيارة فى بيروت توفى على أثره صديق لها وتعرض وجهها لتشوهات بسيطة، مما جعلها تبتعد عن السينما وتتزوج وتنجب ابنتها الوحيدة.



