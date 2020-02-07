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فن

ذكرى عيد ميلادها.. تعرف على محطات مؤلمة في حياة الفنانة ناهد يسري

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:29 م
ناهد يسرى
ناهد يسرى
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آية عاطف
احتفلت الفنانة ناهد يسري، مساء أمس الخميس بعيد ميلادها الـ 73، بعد تقديمها العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

وكان هنالك العديد من المحطات في حياة الفنانة ناهد يسرى، حيث تعرضت  فى عام 1974 لحادث سيارة فى بيروت توفى على أثره صديق لها وتعرض وجهها لتشوهات بسيطة، مما جعلها تبتعد عن السينما وتتزوج وتنجب ابنتها الوحيدة.

بينما غابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من عشر سنوات، وعادت في منتصف الثمانينيات بأفلام من إنتاجها، وبالتحديد بالفيلم التلفزيوني "الشيطان يسكن بيتنا". 

واعتزلت التمثيل مرة أخرى في عام 1990، وقررت ارتداء الحجاب وعدم العودة إلى التمثيل بهدف تكريس حياتها لأسرتها حيث جاء قرار الحجاب بعد قراءتها لسورة "النور" قوله تعالى: "وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن"، وقتها تأكدت أن الحجاب فرض فتحجبت وقامت بالحج 7 مرات وأدت 29 عمرة.
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