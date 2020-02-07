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تعليم

انتهاء برنامج تدريب طلاب آثار الفيوم في متحف المنيل

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

انتهت  فعاليات البرنامج التدريبي الطلابي علوم الاثار لطلبة كلية الاثار جامعة الفيوم متحف قصر المنيل.


واقيم  حفل ختام البرنامج التدريبي بكلمة الدكتورة رحاب جمعة مدير عام ترميم متحف قصر المنيل  والدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام  المتحف والذين اشادوا فيها بالتعاون بين الجهات الحكومية المصرية ممثلة في وزارة السياحة والاثار والجهات الجامعية والبحثية مثل جامعة الفيوم وكلية الاثار ومركز بحوث وصيانه الاثار لما فيه مصلحة الطلاب واكسابهم مهارات فنية وعملية مهارية علي ارض الواقع.


اعقب ذلك كلمة من مروة عبدالعال و رشا حسين و نهي حمدي رؤساء الفرق التدريبية الذين رافقوا مجموعة الطلاب المتدربين بالمتحف و اعربوا عن سعادتهم وتوجهوا بكلمات الشكر لقيادات جامعة الفيوم وقيادات كلية الاثار ومركز بحوث وصيانة الاثار


واختتم حفل الختام بتكريم قيادات المتحف من اثاري ومرممي والعاملين فيه وفرق العمل الجادة المشاركة بفاعلية في اتمام البرنامج التدريبي ثم اعقب ذلك تكريم طلبة كلية الاثار جامعة الفيوم وتسليم شهادات التقدير والاجتياز لهم والتقاط الصور التذكارية مع القيادات والعاملين فيه.


وتم تكريم مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم بتقديم درعا اهداء للمركز وشهادات تقدير للدكتور عاطف منصور عميد الكلية،  ورئيس مجلس ادارة المركز وشهادة تقدير وعرفان للدكتور شعبان الامير مدير مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم،  والمشرف العام علي البرنامج ايمانا بدورة الرائد والمتميز في عقد مثل تلك الدورات وورش العمل والندوات لما فيه مصلحة الطلاب، والخريجين والعاملين بوزارة السياحة والاثار.

 


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