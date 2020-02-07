بأجواء رومانسية.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها





وظهرت لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف في الصور بأجواء رومانسية للاحتفال بعيد ميلاده .





وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة لقاء الخميسي مع الصورة ، وجاءت التعليقات كالتالى: " ربنا يخليكم لبعض " _ " ربنا يسعدكم " _ " كل سنه وهو طيب وانتو مع بعض " .





يُذكر أن أحدث مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.





نشرت الفنانة لقاء الخميسي صوره لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .