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محافظات

إزالة 758 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تواصل محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" والتي بدأت 2 فبراير الجاري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا،إنه تم إزالة واسترداد 196 حالة بجميع قرى ومدن المحافظة خلال اليوم الخامس من الموجة، منها 158 حالة إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 14404 متر مربع و38 حالة إزالة زراعة على مساحة 566 فدانا و14 قيراطا و 9 أسهم، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم استردادها منذ بداية الموجة 758 حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.


ونوه المحافظ إلى أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الخامسة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه،طلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، أراضى تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.

 

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