38 حمضا نوويا .. كيف تتشكل الأورام السرطانية | شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن خطوات تكون الأورام السرطانية.





وكشفت دراسة امتدت لمدة عشر سنوات عن كيفية تكوّن الأورام السرطانية مما يفتح الباب أمام العلماء للتوصل إلى طرق أفضل وأكثر فعالية لعلاج المرض.





واشترك في الدراسة أكثر من 1300 عالم وباحث من 37 دولة عملوا على فحص طبيعة الأحماض النووية الخاصة بـ38 نوعًا مختلفًا من الأورام السرطانية.





وقام الفريق بالتوصل إلى مسببات السرطان غير المعروفة سابقًا وتحديد آليات تطوره وهو ما يمكّن الأطباء من تشخيص الأورام قبل ظهورها بسنوات.





وقال لينكولن شتاين، عضو لجنة توجيه المشروع البحثي ورئيس قسم الأورم في معهد أونتاريو لأبحاث السرطان إن الدراسة تمكن من تطوير علاجات أكثر استهدافًا للأورام مما يزيد من نسبة نجاحها.







