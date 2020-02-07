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اقتصاد

الشركة المصنعة لـ آيفون تنتج أقنعة طبية لمواجهة كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:31 م
اقنعة طبية
اقنعة طبية
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وكالات
تتخذ "فوكسكون"، أكبر شركة مصنعة للإلكترونيات في العالم، خطوة غير مألوفة في تحويل جزء من إنتاجها لتصنيع أقنعة طبية.


تتخذ شركة "فوكسكون" العملاقة، المصنعة لهاتف "آيفون"، خطوة غير مألوفة في تحويل جزء من إنتاجها لتصنيع أقنعة طبية، فيما تسعى الشركة أيضًا ليسمح لها بإعادة خطوط إنتاجها المعتادة في تصنيع الإلكترونيات، التي تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

وأدى تفشي المرض إلى ارتفاع الطلب على الأقنعة وتسبب في نقص المخزون حول العالم.

وتهدف "فوكسكون" مع نهاية هذا الشهر إلى إنتاج مليوني قناع يوميًا.

وقالت الشركة على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات" إنه "في هذه الحرب ضد الوباء، كل ثانية مهمة"، وفقا لموقع بي بي سي.

وبالإضافة إلى "آيفون"، تصنع "فوكسكون"، أكبر شركة مصنعة للإلكترونيات في العالم، قطع الغيار ومنتجات إلكترونية استهلاكية بما في ذلك "آيباد"، "آمازون كايندل" و"بلاي ستايشنز".

وقالت الشركة إنها بدأت بالفعل اختبار إنتاج الأقنعة في مصنعها الرئيسي في مدينة شنجن بجنوب الصين.

وستخصص الأقنعة في بادئ الأمر لحماية موظفي الشركة من الإصابة، وهو أمر تعتقد الشركة أنه "ليس المسؤولية الأكبر لشركة فوكسكون فقط، ولكن أيضًا مسؤوليتنا الاجتماعية".

وأضافت الشركة أنه بمجرد بدء عملية الإنتاج، ستبدأ بتقديم الأقنعة للأشخاص من خارج الشركة.

وقالت الشركة إنها ستستخدم جيلًا جديدًا من أجهزة قياس درجة حرارة بالأشعة تحت الحمراء في منشآتها للمساعدة في اكتشاف أي إصابات محتملة بفيروس كورونا بين عمالها.

وانضمت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات إلى الجهود المبذولة لحل مشكلة نقص القناع الطبي.

وأعلنت شركة "SAIC-GM-Wuling" الصينية أنها ستقيم 14 خط إنتاج بهدف تصنيع 1.7 مليون قناع يوميًا.
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