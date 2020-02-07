محمد حاتم ينتهي من تصوير "في كل أسبوع يوم جمعة"

انتهى الفنان محمد حاتم من تصوير حلقاته في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"، والذي يعرض كل يوم جمعة على منصة شاهد.





ويظهر محمد حاتم كـ"ضيف شرف" في المسلسل ، بدور وكيل النيابة "علاء" الذي سيشارك في محاولة اكتشاف ألغاز جرائم القتل ، مع رئيس النيابة "كريم" ، الذي يقوم بدوره أحمد خالد صالح ، والذي يوجد بينهما نوع من العداوة.





مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار أياد إبراهيم وبطولة منه شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون.



