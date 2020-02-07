AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد حاتم ينتهي من تصوير "في كل أسبوع يوم جمعة"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:27 م
محمد حاتم
محمد حاتم
Advertisements
محمد نحلة
انتهى الفنان محمد حاتم من تصوير حلقاته في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"، والذي يعرض كل يوم جمعة على منصة شاهد.

ويظهر محمد حاتم كـ"ضيف شرف" في المسلسل، بدور وكيل النيابة "علاء" الذي سيشارك في محاولة اكتشاف ألغاز جرائم القتل، مع رئيس النيابة "كريم"، الذي يقوم بدوره أحمد خالد صالح، والذي يوجد بينهما نوع من العداوة.  

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار أياد إبراهيم وبطولة منه شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون.

كما يعرض لمحمد حاتم الآن مسلسل "بخط الإيد"، يوميًا على "dmc"، ومن أحدث أعماله مسلسل "ممالك النار" والذي قدم فيه دور "جمال" الكاتب، وفيلم "لما بنتولد" والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان أيام قرطاج السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ينتظر عرض مسرحية "ماما" على مسرح الجامعة الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء عرض «بخط اليد» السبت القادم

يعرض قريبا .. محمد حاتم يكشف عن شخصيته في مسلسل بخط الإيد

بطريقة خاطئة.. محمد حاتم يكشف دوره في مسلسل بخط الإيد قبل عرضه

بمشاركة عمرو عابد ومريم الفرجانى وأحمد شوقى | لجنة تحكيم الإسكندرية للفيلم القصير

عمرو عابد عضو لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مسلسلات خارج رمضان تخطف الأنظار .. منة شلبى تنافس بـ فى كل أسبوع يوم جمعة .. ومملكة إبليس يعرض فى فبراير المقبل

ترشيحاتنا

اللهم الجنة .. 11 عملا صالحا يحبها الله تغفر الذنوب والمعاصي

بالإنجليزية والفرنسية .. صحف إفريقية كبرى تبرز مقال علاء ثابت عن علاقة مصر بإفريقيا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

بفستان مخملي.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

وفاة الكاتب الكبير لينين الرملي بعد صراع مع المرض

تمحو السيئات وترفع الدرجات.. إمام الحرم النبوي يكشف عن عبادة تزيد الإيمان واليقين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل

أسعار السيارات في السعودية .. صور

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور