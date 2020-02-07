AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تعرض الصين لحرب بيولوجية عن طريق كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:12 م
كورونا
كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الخبير الاقتصادي المهندس شريف دولار، حقيقة ما تردد عن أن فيروس كورونا صناعة امريكية لإثارة القلق بالصين، مضيفا: "هناك ضابط مخابرات إسرائيلي أكد أن الفيروس تسرب من المعامل العسكرية الموجودة بمدينة ووهان".

وأضاف دولار خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "الحروب البيولوجية قديمة الأزل وتم إستخدامها فى الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أن كورونا من نفس عائلة سارس الفيروسية، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد مؤتمرا دوليا كبيرا لبحث الأبحاث البيولوجية.

ونوه إلى أن الصين تخطط لتحقيق معدل نمو بنسبة 6.1% هذا العام، مشيرا إلى أن الحروب البيولوجية تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة، وحروب الجيل الخامس أقوى من الحروب البيولوجية.

ولفت إلى أن الصين بها رقابة شديدة تمنع إستخدام الحروب البيولوجية ضدها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشار فيروس كورونا.. ما هي التكلفة الاقتصادية للأوبئة؟

بنك الاستثمار الدولي: ضربة «كورونا» للاقتصاد الصيني قد تكون أكثر خطورة من وباء «سارس»

خبير يكشف تأثير تفشي وباء "كورونا" على الصين اقتصاديًا.. فيديو

عقوبة إلهية أم حرب بيولوجية.. حكاية فيروس كورونا الذي يهدد العالم

أحمد الزيات: فيروس كورونا يهدد أسواق المال العالمية

نشأت الديهي: العالم مرعوب خوفا من انتقال فيروس كورونا .. فيديو

ترشيحاتنا

السلطات تتكتم.. وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

الإعلامية التونسية ليلى شندول تدخل السينما المصرية من بوابة محمد السبكي

ليفربول يعلن مكافأة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

قرار عاجل.. الصين تجمع مصابي كورونا في معسكرات حجر صحي

تعرف على حقيقة إيقاف البطاقات التموينية حال عدم تسجيل رقم الهاتف.. فيديو

التعليم العالي تنفي تأجيل الدراسة بالجامعات .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل