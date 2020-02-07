خبير اقتصادي يكشف حقيقة تعرض الصين لحرب بيولوجية عن طريق كورونا

كشف الخبير الاقتصادي المهندس شريف دولار، حقيقة ما تردد عن أن فيروس كورونا صناعة امريكية لإثارة القلق بالصين، مضيفا: "هناك ضابط مخابرات إسرائيلي أكد أن الفيروس تسرب من المعامل العسكرية الموجودة بمدينة ووهان".





وأضاف دولار خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "الحروب البيولوجية قديمة الأزل وتم إستخدامها فى الحرب العالمية الثانية".





وأشار إلى أن كورونا من نفس عائلة سارس الفيروسية، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد مؤتمرا دوليا كبيرا لبحث الأبحاث البيولوجية.





ونوه إلى أن الصين تخطط لتحقيق معدل نمو بنسبة 6.1% هذا العام، مشيرا إلى أن الحروب البيولوجية تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة، وحروب الجيل الخامس أقوى من الحروب البيولوجية.



