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رياضة

قد يضيع حلم الأولمبياد.. خطأ فادح من حارس أوروجواي في كوبا أمريكا.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود

ارتكب إجناسيو دي أروابارنا، حارس مرمى المنتخب الأوروجواياني، خطأ فادحًا،وذلك خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره البرازيلي، ضمن بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتصدى دي أروأبارينا، لكرة رأسية سهلة ، لكنه أخفق في السيطرة عليها، وقام بإدخاله في مرماه بغير قصد،ليوقع على هدف التعادل للمنتخب البرازيلي، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، بعد أن كانت أوروجواي متقدمة بهدف نظيف، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد منتخب البرازيل للنقطة الثانية في المجموعة، بينما تحصل منتخب أوروجواي على نقطته الأولى، ليقترب من توديع حلم التأهل للأولمبياد، والذي تأهل لها المنتخب الأرجنتيني.

يذكر أن المنتخب المصري قد تأهل لأولمبياد طوكيو 2020 عن قارة إفريقيا رفقة منتخبي ساحل العاج وجنوب إفريقيا.

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