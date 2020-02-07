فيروس شمعون.. أحدث محاولات القرصنة على أرامكو السعودية نهاية 2019 والشركة تنجح في التصدي للهجمات الالكترونية حتى الآن

أرامكو شهدت زيادة محاولات الهجمات الإلكترونية نهاية عام 2019

الشركة في مواجهة محاولات الاختراق حتى الأن

نمط الهجمات (السيبرانية) دوري ونرى أن الحجم يزداد



أكد كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة، خالد الحربي، أن «أرامكو السعودية شهدت زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية منذ الربع الأخير من عام 2019، والتي نجحت الشركة في مواجهتها حتى الآن».





وقال خالد الحربي لـ «رويترز» في مقابلة عبر الهاتف، إن «هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات (الإلكترونية) وننجح في منع هذه الهجمات في أقرب وقت ممكن.»





وأضاف «أن نمط الهجمات (السيبرانية) دوري، ونرى أن الحجم يزداد، وأظن أن هذا سيستمر في الاتجاه، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول من يقف وراء الهجمات.»





كانت المملكة العربية السعودية هدفا لهجمات إلكترونية متكررة، بما في ذلك فيروس Shamoon الذي يشل أجهزة الكمبيوتر عن طريق مسح أقراصها وضرب كل من الوزارات الحكومية وشركات البتروكيماويات، وكان آخرها في عام 2017.





وشهدت أرامكو ، التي تضخ 10٪ من إمدادات النفط العالمية، أكبر هجوم إلكتروني لها حتى الآن في أغسطس 2012، عندما تسبب هجوم فيروس شمعون في إتلاف حوالي 30000 جهاز كمبيوتر وكان يهدف إلى إيقاف إنتاج النفط والغاز في أكبر دولة مصدرة لـ «أوبك».





كما تعرضت منشآت شركة أرامكو للهجوم في شهر سبتمبر من خلال ضربات الطائرات دون طيار والصواريخ التي أوقفت مؤقتًا إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًا - أي أكثر من 5٪ من إمدادات النفط العالمية.





ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في الهجوم، وهو ما تنفيه إيران.





كما قال الحربي، إنه كانت هناك محاولات للتسلل إلى أرامكو عبر Emotet ، وهو برنامج ضار نشط على مستوى العالم، لكن تم منعه بنجاح.





وتابع أن هذه البرامج الضارة أثرت على المنظمات الصغيرة الأخرى في المملكة العربية السعودية، دون الخوض في تفاصيل.





واستطرد الحربي، بقوله إن تحديد مصدر الهجمات الإلكترونية كان أصعب جانب من جوانب الأمن السيبراني.





في يوم الثلاثاء، قال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، على هامش منتدى للأمن السيبراني في الرياض، إن شركته تضع الأمن السيبراني، ضمن أفضل مخاطر الشركات، على قدم المساواة مع خسارة حصتها في السوق والتقنيات المدمرة والحوادث الصناعية الخطيرة والصدمات الجيوسياسية.





وفي عام 2017، قال مسؤولو الأمن في المملكة العربية السعودية، إن البلاد قد تم استهدافها كجزء من حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق تمت ملاحظتها ضد خمس دول في الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدة دول خارج المنطقة.



