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أخبار البلد

بابا الفاتيكان يستقبل بطاركة الشرق الكاثوليك لمناقشة أوضاع الكنائس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، بطاركة الشرق الكاثوليك، لمناقشة أوضاع الكنائس الكاثوليكية بالشرق الأوسط.

حضر اللقاء بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق سدراك، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف عبسي، بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك مار غريغوار بطرس العشرين غابرويان.

وغادر صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أرض الوطن متجها إلى إيطاليا لزيارة رعوية لدولة الفاتيكان.

ومن المقرر أن يشارك الأنبا إبراهيم اسحق خلال تواجده في إيطاليا بمؤتمر السلام في بلاد البحر المتوسط والذي ينظمه مجلس الأساقفة الإيطالي خلال هذا الشهر الجاري.

كما يشارك أيضا صاحب النيافة الانبا بطرس فهيم في هذا المؤتمر ممثلا مع صاحب الغبطة عن الكنيسة الكاثوليكية المصرية. 

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